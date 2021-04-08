В Кузбассе разыскивают избившую врача поликлиники женщину

КЕМЕРОВО, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая совершила нападение и избила приехавшую на вызов врача из поликлиники города Березовский в Кузбассе. Личность нападавшей установлена, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Потерпевшая опрошена. Она сообщила, что нетрезвая женщина беспричинно напала на нее со спины и начала наносить удары кулаками. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

Сигнал в правоохранительные органы о нападении на медика поступил от руководства медицинского учреждения. По информации родственников потерпевшей, распространенной через социальные сети и местные СМИ, женщина госпитализирована с травмой головы. Официальным комментарием Минздрава Кузбасса ТАСС в настоящий момент не располагает.