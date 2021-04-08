В восьми районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за паводка

БАРНАУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в восьми районах Алтайского края из-за возможного ухудшения паводковой ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"На данный момент паводковая обстановка в регионе остается стабильной, случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано. На реках края в основном ледостав, уровни воды колеблются, но остаются ниже критических. На данный момент в ряде районов Алтайского края введен режим повышенной готовности. Это связано с активным снеготаянием, подтоплением территорий талыми водами, прогнозами синоптиков о возможном осложнении ситуации в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъемом уровня в реке Алей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим введен в Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском, Третьяковском районах. Там уже начали готовиться к возможному осложнению ситуации: организованы подворовые обходы, проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест.

"В населенных пунктах Староалейское и Карпово-2 дежурят группы спасателей, оснащенные плавсредствами, мотопомпами для откачивания воды. Остается на контроле ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы пять жилых домов", - отмечается в релизе.

По данным регионального Минтранса, накануне талые воды подтопили участок автодороги от Алейска до Безголосово. В настоящее время проезд по этому участку дороги закрыт, но существует объезд - по трассе от Алейска до Смоленского.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб от которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно. По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в 2021 году осложнить прохождение паводка может переувлажнение почвы.