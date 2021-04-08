Экс-представитель губернатора Алтайского края обжаловала арест по делу о мошенничестве

БАРНАУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Адвокат бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стеллы Штань подала апелляцию на решение суда о заключении ее под арест по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Алтайского краевого суда в четверг.

"Рассмотрение апелляции назначено в краевом суде на 20 апреля. Апелляцию подала ее адвокат, обжалуется постановление Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" ТАСС сообщили, что членство Штань в партии приостановлено. "Решением президиума регионального политсовета членство Штань в партии приостановлено", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального отделения.

1 апреля Штань была задержана сотрудниками правоохранительных органов, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 2 апреля суд в Барнауле вынес решение о заключении Штань под стражу до 30 мая. По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада "Хеппи беби" совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена по сравнению с рыночной ценой. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом Заксобрания Алтайского края. В 2018-м назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте. Губернатор региона Виктор Томенко 6 апреля подписал распоряжение об отставке Штань.

18 марта 2021 года в Барнауле по решению суда была арестована директор детского сада "Хеппи беби", которую уже судят за жестокое обращение с детьми. Следователи предъявили ей новое обвинение - по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В 2018 году она уже стала фигуранткой резонансного уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По данным следствия, в детсаду две сотрудницы жестоко обращались с воспитанниками. Потерпевшими признаны семь детей от четырех до пяти лет. Заведующая знала о нарушениях, но мер по их устранению не предпринимала. Это дело еще рассматривается в суде.