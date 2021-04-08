Представители более 20 государств примут участие в Красноярском экономическом форуме

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Представители 26 государств примут участие в Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет с 12 по 16 апреля в смешанном формате, сообщил журналистам в четверг вице-премьер правительства края Сергей Верещагин. Впервые форум продлится пять дней.

В 2020 году КЭФ был отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В этом году он пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.

"Традиционно на форум приезжали представители многих иностранных государств, компаний, заинтересованных в выстраивании отношений с Россией. Не исключение и этот год. Честно говоря, мы не ожидали, что такой интерес будет. У нас уже зарегистрировались 79 участников из 26 стран", - сказал Верещагин, добавив, что иностранное представительство может еще увеличиться. Также он сообщил, что более 30 иностранных спикеров подтвердило свое участие в форуме.

Как сообщил генеральный директор "Корпорации Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко, в Красноярске форум пройдет на площадках Сибирского федерального университета, кроме того будут организованны онлайн-площадки в Москве, Берлине и Сингапуре. По его словам, зарубежные площадки организованы при поддержке торговых представительств России в этих странах.

Верещагин отметил, что темой форума станет развитие экономики в период пандемии и посткоронавирусный период. Также на КЭФ будут обсуждаться вопросы экологии. На полях КЭФ будут действовать более 40 дискуссионных площадок.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.