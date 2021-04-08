В Иркутске задержали подозреваемую в хищении более 25 млн рублей у детей-сирот

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Иркутске соцработника, которая подозревается в хищении свыше 25 млн рублей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что, используя свое служебное положение, работник органов опеки и попечительства в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды. По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились денежными средствами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, нанеся им ущерб, превышающий 25 миллионов рублей", - сказала представитель МВД.

По ее словам, следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве. "В ходе обысков в офисных и жилых помещениях обнаружены цифровые носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время в отношении соцработника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тринадцать ее сообщников - опекунов - находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - отметила Волк.