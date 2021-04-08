Почти 80% сотрудников завода станков в Новосибирске останутся без работы к июлю

Энергоснабжающие организации 31 марта отключили завод от электроэнергии в связи с долгом. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться в производственном простое. В настоящее время у предприятия также имеется задолженность по зарплатам перед работниками в размере 9,1 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Отключенный от электроэнергии из-за долгов новосибирский завод "Тяжстанкогидропресс", крупнейший производитель станков, намерен к июлю уволить почти до 80% сотрудников. Такие данные были направлены в центр занятости города, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области в четверг.

"ПАО "Тяжстанкогидропресс" предоставило в центр занятости населения города Новосибирска сведения об увольнении в связи с сокращением штатной численности 292 человек в период с октября 2020 года по июнь 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в настоящее время уволены 88 человек, из них 38 человек - в 2021 году, 50 человек - в 2020 году. Основная часть увольняемых - люди пенсионного возраста. Численность работников на начало апреля составляет 273 человека.

В связи с увольнениями в центр занятости Новосибирска обратился и получает содействие в поиске работы 31 бывший работник предприятия. Для тех, кто находится под риском увольнения, организуют предувольнительные консультации, ярмарки вакансий.

О ситуации

В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру "Стиллайн", который оформил в БКС банке кредит на 750 млн рублей, поручателем выступил "Тяжстанкогидропресс". После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, "Стиллайн" признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом "Тяжстанкогидропресс" перешло к группе БКС.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.