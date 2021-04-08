В Новосибирске проверяют информацию о минировании зданий судов, школ и аэропорта

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия (АТК) Новосибирской области проверяет сообщения о минировании зданий судов, среднеобразовательных и дошкольных учреждений, аэропорта Новосибирска, которые поступили в четверг на электронную почту организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что правоохранительные органы также устанавливают отправителей сообщения.

На прошлой неделе в Новосибирске поступали сообщения о "минировании" мэрии и трех станций метро. По итогам проверок взрывных устройств не обнаружили.