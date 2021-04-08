Более 400 учреждений культуры Новосибирской области нуждаются в капремонте

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Более 400 зданий учреждений культуры Новосибирской области находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. При этом в 2020 году капремонт за счет областного бюджета проводился только в 24 учреждениях культуры, следует из публичного отчета уполномоченной по правам человека региона Нины Шалабаевой.

"Вместе с тем, в соответствии с Реестром зданий организаций культуры и их технического состояния по данным на 01.01.2020 - информация в Реестр собрана за подписью глав муниципальных образований - в области 407 зданий учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии, то есть требуют капитального ремонта и противоаварийных работ", - говорится в отчете.

По ее словам, также имеются проблемы с укомплектованностью штата учреждений, в том числе в сельских районах. В 2020 году в учреждениях культуры появилось 325 вакансий, в том числе в муниципальных учреждениях - 211. По информации Министерства культуры области, в Коченевском, Красноозерском, Кыштовском районах не хватает узких специалистов: хормейстеров, хореографов, театральных режиссеров, аккомпаниаторов, музыкантов и директоров.

Также Нина Шалабаева отметила, что в капремонте нуждаются и спортивные учреждения, однако для проведения работ недостаточно бюджетного финансирования. По данным министерства физической культуры и спорта области, по состоянию на декабрь 2020 года количество спортивных сооружений, которым требуется капремонт, составляло 73 объекта.

Прогнозный объем средств для проведения капитальных ремонтов оценивается в размере 417,6 млн рублей. На 2021 год запланировано проведение текущих и капитальных ремонтов на 51 спортивном объекте области, с предварительным объемом финансирования 43,2 млн рублей, что в 13 раз меньше выделенных в 2020 году средств. При этом только 80 % учреждений физкультуры и спорта области укомплектованы персоналом в полном объеме. Основной причиной нехватки кадров является низкая заработная плата.