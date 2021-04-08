Новую подстанцию ввели в испытывающем энергодефицит районе Иркутской области

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Новую подстанцию ввели в эксплуатацию в Иркутском районе Иркутской области для энергоснабжения пяти поселений, где ранее регулярно возникали перебои с подачей электричества. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Открытие новой подстанции позволит улучшить энергоснабжение Иркутского района. <...> Запуск объекта состоялся сегодня, 8 апреля, в деревне Столбова. <…> Новая подстанция будет снабжать электричеством населенные пункты вдоль Александровского тракта - Столбова, Усть-Куду, Урик, Максимовщину, Глазунова и девять садоводств. На этой территории проживают более 9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Появление нового объекта позволит снять нагрузку с соседней подстанции, которая также обеспечивает энергоснабжение трех крупных и быстроразвивающихся населенных пунктов в Иркутском районе: поселки Хомутово, Карлук, деревню Грановщина. Подстанция работала на полную мощность, не имея резерва. Зимой во время морозов это приводило к частным отключениям света. В ближайшее время начнется перераспределение мощности и будет обеспечена равномерная загрузка подстанций.

Пресс-служба Иркутской электросетевой компании в четверг сообщила, что в строительство объекта вместе с линией электропередачи протяженностью 11 км инвестировано 500 млн рублей. По данным властей, в Иркутском районе до конца 2024 года планируется построить подстанции еще в пяти населенных пунктах. Общая стоимость составляет 2 млрд рублей.

В ряде поселений Иркутского района, которые расположены близко к Иркутску, ежегодно растет число жителей. При этом развитие инфраструктуры не успевает за темпами прироста населения, в связи с чем территория является энергодефицитной.