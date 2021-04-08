Напавшего на 94-летнего ветерана в Красноярском крае арестовали на два месяца

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Суд взял под стражу на два месяца мужчину, напавшего на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны в поселке Зыково под Красноярском. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Утром 5 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что накануне в Зыкове Березовского района в одном из многоквартирных жилых домов злоумышленник избил мужчину 1926 г. р., похитив 20 тыс. рублей. По информации депутата Березовского районного совета Марины Якубенко, нападение совершено на Геннадия Губина, одного из двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе на данный момент. Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", задержан 40-летний житель поселка Зыково, который дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

"Березовским районным судом с учетом позиции прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в прокуратуре.

По предварительной версии следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что дверь в квартире ветерана не запиралась, проник к нему в жилище, где избил и забрал имеющиеся деньги. В краевом главке МВД рассказали, что полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия, проверили записи с камер наружного видеонаблюдения после чего задержали злоумышленника.