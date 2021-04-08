В пострадавшем от разлива реки поселке Иркутской области ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Залари Иркутской области, в котором проживают около 10 тыс. человек, в связи с резким подъемом воды в реке и подтоплением домов и участков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Режим ЧС введен в поселке Залари из-за резкого подъема воды в реке Заларинке и подтопления населенного пункта. По состоянию на 20:00 (15:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Заларинке составляет 187 см при критическом 180 см. После проведения подворового обхода представителями администрации совместно с сотрудниками МЧС России было выявлено семь частных домов (один нежилой, шесть жилых), в которые зашла вода", - говорится в сообщении.

Подтоплены также 24 приусадебных участка. Жители пострадавших домов отказались от эвакуации в пункт временного размещения и остановились у родственников. В поселок прибыла группировка пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Как сообщал ТАСС, информация о подтоплениях в поселке Залари поступила в МЧС в четверг. Изначально было известно о трех подтопленных домах и 24 участках. По словам местных властей, река Заларинка нуждается в расчистке русла. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному Минприроды заняться этим вопросом.

Залари - крупный рабочий поселок в Иркутской области примерно в 200 км от Иркутска с населением около 10 тыс. человек.