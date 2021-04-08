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В Омске в руках у девятилетнего мальчика взорвалась учебная граната

Ребенка госпитализировали

ОМСК, 8 апреля. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку по факту взрыва в Омске в руках у девятилетнего мальчика учебной гранаты, сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Ребенок госпитализирован, угрозы его жизни нет.

"Мальчик был в гостях у бабушки с дедушкой, взял в руки учебную гранату, у нее разорвало корпус. У ребенка пострадали в основном руки. Там неопасные для жизни повреждения кистей, его обещают через два дня выписать из больницы. Инцидент произошел вчера вечером, мы проводим по данному факту проверку", - сказала Болдинова.

По данным местных СМИ, учебную гранату в 2008 году нашел дедушка мальчика и принес домой.

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