В оперном театре Новосибирска прошел юбилейный гала-концерт, перенесенный из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Гала-концерт, приуроченный к 75-летию крупнейшего за Уралом театра оперы и балета (НОВАТ) и перенесенный ранее из-за пандемии, прошел в Новосибирске с участием солистов Большого и Михайловского театров, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В 2020 году Новосибирский театр оперы и балета, один из самых посещаемых в России, отмечал свой юбилей - 75 лет со дня открытия. Однако запланированные праздничные мероприятия, в частности, открытие музея театра и юбилейный концерт с участием звезд оперы и балета так и не состоялись и были перенесены на неопределенный срок.

"Юбилейный гала-концерт - первый из цикла событий, которые должны были состояться в мае 2020 года, но, по независящим от нас обстоятельствам, были перенесены. Для нас этот перенос стал замечательным поводом продлить празднование юбилея нашего театра - ровесника Великой Победы, ставшего ее величественным символом", - приводит пресс-служба слова художественного руководителя НОВАТа Владимир Кехман.

На сцене театра вместе с труппой НОВАТа выступили артисты ведущих музыкальных театров России, среди которых премьеры Большого театра Денис Родькин и Михаил Лобухин, а также первый солист балетной труппы Михайловского театра Эрнест Латыпов и ведущий солист оперы Дмитрий Головнин. Как отметили в пресс-службе, юбилейный гала-концерт дал возможность объединить и представить во всем многообразии творческие возможности театра.

На сцене прозвучали увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, две арии из классических оперных шедевров Джакомо Пуччини, а также песня из знаковой для НОВАТа оперы "Пиковая дама" Чайковского и ряд других произведений. Также зрители смогли увидеть знаменитое па-де-де из балета "Спящая красавица" в хореографии итальянского балетмейстера Начо Дуато, поставившего в театре самые свои известные спектакли, и фрагмент из балета "Спартак", впервые представленного в НОВАТе в 1956 и удостоенного похвалы автора - композитора Арама Хачатуряна.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ им. Чехова.