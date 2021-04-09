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Более 500 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в регионах Сибири

Первым компонентом вакцины привили более 715 тыс. жителей СФО

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек из 17 млн жителей (2,9% от всего населения) Сибирского федерального округа (СФО) полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло.

"На данный момент первую прививку от коронавируса получили более 715 тыс. жителей регионов Сибири, полностью завершили вакцинацию - более 504 тыс. человек", - сказал Меняйло.

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Ранее Меняйло сообщал, что больше 9 млн человек в СФО прошли вакцинацию от гриппа, что составляет 54% общей численности населения округа. Он отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ во всех регионах Сибири стабильная. По словам Меняйло, на это повлияла широкая разъяснительная работа в регионах с привлечением СМИ, социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций.

В марте 2021 года среднесуточное количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в СФО не превышало 800. В последние дни месяца этот показатель составлял 700-750 случаев. Наибольший показатель по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения среди регионов Сибири наблюдается в Иркутской области.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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