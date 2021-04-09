Более 500 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек из 17 млн жителей (2,9% от всего населения) Сибирского федерального округа (СФО) полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло.

"На данный момент первую прививку от коронавируса получили более 715 тыс. жителей регионов Сибири, полностью завершили вакцинацию - более 504 тыс. человек", - сказал Меняйло.