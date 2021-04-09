Участников нападения на инкассаторов в Красноярске приговорили к 14 и 15 годам колонии

КРАСНОЯРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Двое напавших на инкассаторов в Красноярске в мае прошлого года приговорены к 14 и 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Сегодня суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание Юрию Чанчикову в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Михаилу Рубцову 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в суде. Добавив, что оба подсудимых также получили дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, выплаты компенсации морального вреда потерпевшим и возмещение средств Сбербанку.

Ранее организатора нападения Алексей Истягин, заключившего досудебное соглашение, приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а также к 1,5 года ограничения свободы, выплате штрафа и компенсации морального вреда потерпевшим инкассаторам и Сбербанку.

Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая 2020 года у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения. Нападавшие похитили 2 млн рублей, позднее деньги были найдены. По подозрению в совершении нападения были задержаны трое мужчин. По версии следствия, нападение было спланировано еще в 2017 году.