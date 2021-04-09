В Омске арестовали подозреваемого в создании ячейки экстремистской организации

ОМСК, 9 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска заключил под стражу на два месяца мужчину, организовавшего в городе ячейку международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории РФ). Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Судом ходатайство органа предварительного расследования удовлетворено, [подозреваемый] помещен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УФСБ ТАСС сообщили, что фамилию фигуранта запрещено обнародовать в интересах следствиях. Органы предварительного расследования ходатайствовали о его аресте, так как мужчина не проживал по месту регистрации, не имел официального источника дохода, и, находясь на свободе, мог продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от ответственности.

По версии следствия, обвиняемый является активным членом "Таблиги Джамаат". Мужчина, зная о том, что объединение признано в России экстремистской организацией, не позднее 24 июля прошлого года создал на территории Омска его ячейку. Он вовлек в деятельность созданной ячейки двух новых участников, организовывал и проводил с ними конспиративные собрания, обязал их пропагандировать идеи экстремистской организации среди местного населения.

2 апреля пресс-служба УФСБ по Омской области сообщила о задержании в Омске 11 членов местной ячейки "Таблиги Джамаат". В отношении трех граждан России возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, остальные участники ячейки, которые не являются гражданами РФ, будут выдворены из страны.