Решение проблемы обманутых дольщиков Новосибирской области требует 35 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Объем средств, необходимый для полного решения проблемы обманутых дольщиков в Новосибирской области и достройки 78 объектов, составляет 35 млрд рублей. Дома должны возвести до 2024 года, сообщила в пятницу пресс-служба заксобрания со ссылкой на министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта.

"На учете стоит больше 5,5 тыс. человек. Количество жилых домов, которые необходимо достраивать, - 78, из них достройку 46 домов курирует фонд. Чтобы разом закрыть все проблемы обманутых дольщиков в регионе, необходимо финансирование в объеме 35 млрд рублей, обозначил Иван Шмидт", - сообщила пресс-служба по итогам заседания комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

В настоящее время достройкой семи домов занимается Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области, созданный в 2019 году. По словам гендиректора организации Дмитрия Богомолова, общий объем затрат на завершение строительства составит 1,4 млрд рублей, из них чуть более 1 млрд из федерального бюджета. Общая площадь достраиваемых объектов составляет 95,2 тыс. кв. м, или 1,2 тыс. квартир.

По его словам, по четырем домам в микрорайоне Закаменский в Новосибирске и на улице Калинина в городе Оби получено разрешение на строительство. После проведения госэкспертизы в третьем квартале 2021 года фонд планирует начать работы. По трем другим домам работы начнутся позже. В этом году фонд планирует освоить 500 млн рублей.

Депутат Никита Галитаров обратил внимание, что федеральная программа по достройке проблемных домов и поддержке обманутых дольщиков рассчитана до 2024 года. Имеющиеся темпы строительства показывают, что Минстрой региона не успеет в срок решить поставленные задачи, поэтому нужно предпринимать "другие шаги".

На конец 2020 года в Новосибирске числилось 58 проблемных объектов. Дольщики некоторых долгостроев, например, микрорайона Новомарусино, неоднократно объявляли голодовки, чтобы привлечь внимание к теме.