В Новосибирской области возбудили дело против двух мужчин, угрожавших сотрудникам полиции

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей села Баган на юго-западе региона, угрожавших применением насилия к сотрудникам полиции, сообщили журналистам в ведомстве в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей села Баган, угрожавших применением насилия сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, два приятеля в состоянии алкогольного опьянения пришли в местное отделение полиции с металлической битой. Далее они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы. В это время один из полицейских сделал замечание мужчинам по поводу их нахождения в общественном месте в нетрезвом виде. Недовольный замечанием полицейского 29-летний мужчина выхватил из рук приятеля биту и стал угрожать применением насилия, второй мужчина присоединился к нему. Происходящее увидели коллеги сотрудника правоохранительных органов, поспешили ему на помощь и пресекли преступные действия мужчин.

В СК добавили, что в настоящее время следователем выполнен комплекс необходимых первоначальных мероприятий. Произведены допросы свидетелей, изъяты записи камер видеонаблюдения.