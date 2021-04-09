Прокуратура внесла представление мэру Омска за недостаточные меры по борьбе с паводками

ОМСК, 9 апреля. /ТАСС/. В Омске, где выявлены многочисленные случаи подтопления территорий многоквартирных домов, частного сектора и дорог, мэрия не принимает действенных мер по борьбе с паводком, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области. По данному факту мэру города Оксане Фадиной внесено представление.

В четверг губернатор Омской области Александр Бурков в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что причиной массовых обращений жителей города с жалобами на подтопление стали сильные снегопады в последние месяцы зимы. Коммунальные службы, по его словам, не успели вывезти выпавший снег.

"Администрацией города Омска действенные, результативные меры, обеспечивающие предотвращение подтопления территории городского округа, надлежащим образом не принимаются. БУ г. Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" работа по вывозу снежных масс с мест возможного подтопления паводковыми водками надлежащим образом не организована. <…> В связи с этим прокуратурой г. Омска внесено представление мэру города Омска, которое находится на рассмотрении", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Анализ местных СМИ свидетельствует о многочисленных случаях подтопления территорий многоквартирных домов, частного сектора, автомобильных дорог и в целом территории города, отметили в прокуратуре. В ходе проверки было установлено, что администрации округов Омска не всегда принимали все необходимые меры для устранения последствий непогоды.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что городские службы ежедневно проводят работы по минимализации последствий паводка: вывоз снега с мест вероятного подтопления, отогрев и промывку водоперепускных труб и коллекторов, откачку воды. Только за минувшие сутки с нескольких десятков мест было откачано более 1 тыс. кубометров воды. В мэрии подчеркнули, что собственники домов в частном секторе должны были самостоятельно позаботиться об уборке снега с прилегающей территории. За состоянием придомовых территорий в микрорайонах многоквартирной жилой застройки должны следить управляющие компании и ТСЖ.