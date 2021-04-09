Из Германии в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве с автомобилем на Алтае

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве экстрадирован из Германии в Россию. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина пытался провести мошенническую схему при продаже автомобиля.

"По версии следствия, злоумышленник договорился об обмене своего автомобиля с доплатой на иномарку другого гражданина. Встреча состоялась в феврале 2017 года около гостиничного комплекса в городе Новоалтайске Алтайского края. Осмотрев транспортные средства, мужчины согласились на сделку. Потерпевший передал доплату за обмен автомашины и подписал договор купли-продажи. После этого второй участник сделки попросил в последний раз прокатиться на принадлежавшем ему ранее автомобиле. Он сел в иномарку и скрылся в неизвестном направлении. В этот же день злоумышленник был задержан сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Барнаулу и доставлен в отдел полиции", - сказала Волк.

По ее словам, мужчине было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

"В связи с неявкой в суд мужчина был объявлен в международный розыск на основании запроса Главного управления МВД России по Алтайскому краю. В январе прошлого года местонахождение злоумышленника было установлено. Он содержался под стражей в немецкой тюрьме города Ансбах за совершение преступления на территории данного государства. Экстрадиция состоялась в международном аэропорту Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса", - заключила Волк.

В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили ТАСС, что мужчина был приговорен судом к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

"Запрос о выдаче направлен в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании его 30 января 2020 года на территории данного государства", - отметили в ведомстве.