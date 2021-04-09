В Кузбассе более 100 квартир передали сиротам и переселенцев из аварийного жилья

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом на 104 квартир сдан в пятницу в кузбасском городе Топки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Все жилые помещения в нем предоставлены участникам социальных программ: детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Кузбасса.

"За 900 дней подготовки к 300-летию в Кузбассе, [которое будет отмечаться в июле 2021 года], уже сдано почти 2 млн кв. м жилья. Новоселами стали более 25,6 тысячи кузбасских семей. Только в юбилейном году планируется построить 95 домов, и значительная часть из них будет социальными, с квартирами для льготных категорий граждан. Дом в Топках стал уже 61-м по счету социальным домом, который мы возвели к юбилею региона", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.

Новостройка в Топках общей площадью свыше 6 тыс. кв. м возведена с нуля всего за год. На строительство дома из федерального бюджета было выделено порядка 140 млн рублей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе муниципалитета, уже при проектировании жилья были учтены потребности будущих новоселов по площади и планировке их будущих квартир.

"В многоквартирном доме представлены квартиры различной планировки: большая часть - это квартиры-студии, также есть однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадью от 24 до 59 кв. м. Жилье передается новоселам с полной отделкой, необходимой сантехникой. В шаговой доступности расположены детские сады, школы, магазины", - отметили в пресс-службе администрации города.

Больше новоселов

Активно за решение жилищных вопросов в Кемеровской области взялись с 2019 года, когда началась масштабная подготовка к празднованию 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса, по указу президента юбилей будет отмечаться в июле текущего года. Задача региональных властей - улучшить условия жизни граждан во всех территориях области, в том числе обеспечить жильем детей-сирот и расселить аварийное жилье, по объему которого Кузбасс сегодня занимает второе место в РФ. В программу расселения аварийного жилья до 2025 года в регионе включены более 1,3 тыс. аварийных домов.

"Причина столь значительного объема аварийного жилья - строительство бараков в период промышленного освоения Сибири и Великой Отечественной войны в связи с массовой эвакуацией населения в Кузбасс из центральной части страны. Тем не менее, регион успешно справляется с задачей и перевыполняет доведенные целевые показатели по расселению аварийного жилья. Более того, В 2021 году Кузбассу доведены повышенные показатели нацпроекта по переселению из аварийного жилья. До конца этого года планируется расселить свыше 78 тыс. кв. м", - сообщила в ответ на запрос ТАСС министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина.

С начала 2019 года из аварийных домов уже переселены 1,7 тыс. семей. До конца этого года еще 2,2 тыс. семей получат новые квартиры. В начале текущего года Кемеровская область получила дополнительное федеральное финансирование в размере 2,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", еще 370 млн рублей софинансирует областной бюджет.

Больше новоселов в Кузбассе в последние два года становится и среди детей-сирот. Если в 2018 году им было предоставлено чуть более 800 квартир, то на следующий год уже почти вдвое больше - свыше 1,4 тыс. квартир. На таком уровне показатели сохраняются и сейчас.

"Вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот является одним из самых актуальных. В 2020 году по сравнению с 2018 годом на указанные цели только из областного бюджета было направлено более чем в 3,5 раза больше средств, около 1,3 млрд рублей", - отмечает министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

В очереди на получения жилья в Кузбассе на сегодня стоят чуть более 12,5 тыс. детей сирот, при этом не все из них еще достигли 18-летнего возраста, когда им должны предоставить квартиры. Сегодня региональные власти разработали и готовятся утвердить план, чтобы полностью решить вопрос с очередностью и ликвидировать ее к 2025 году.