Ростехнадзор выявил на "Омскводоканале" нарушения промышленной безопасности

ТАСС, 9 апреля. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) выявило в ходе проверки компании "Омскводоканал", которая снабжает питьевой водой миллионный Омск, 16 случаев нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщается в пятницу в едином реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ.

"Предметом проверки является соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности в области промышленной безопасности обязательных требований, а также соответствие указанным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов", - говорится в документе.

Ростехнадзор в ходе проверки выявил ряд нарушений при работе с опасными производственными объектами, использующими в технологическом процессе хлор. В частности, ведение технологических процессов осуществлялось с отступлениями от технического регламента. Часть работников компании не проходила аттестацию по эксплуатации химически опасных производственных объектов. "Омскводоканалу" и ряду должностных лиц компании назначено наказание в виде штрафов.

В пресс-службе "Омскводоканала" ТАСС сообщили, что выявленные нарушения носят технический характер и не представляют угрозы жизни и здоровья горожан. "Эксплуатация оборудования продолжается в штатном режиме. Замечания будут устранены в установленные сроки", - сказал собеседник агентства.