Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Барнауле

БАРНАУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластиковых изделий и лакокорасочных материалов в Барнауле. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"В 01:15 (21:15 мск) дали ликвидацию открытого горения. Площадь 1,2 тыс. кв м. Идет проливка", - сказал собеседник агентства.ё

Сообщение о возгорании на складе по улице Власихинской, 177 поступило в 21:14 (17:14 мск). Первоначальная площадь составила 800 кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС заявили, что на складе находятся изделия из пластика и краска.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что в здании размещается компания "Пакетон". По информации на сайте компании, она занимается продажей упаковочного материала и пластиковой продукции. Здание на улице Власихинской, где произошло возгорание, работает как распределительный центр. На звонки ТАСС в компании не ответили.