Писательница Гузель Яхина прочитала "Тотальный диктант" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Писательница и автор бестселлера "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина прочитала текст "Тотального диктанта" в Новосибирском государственном университете (НГУ). Об этом сообщила ТАСС координатор акции по работе со СМИ Александра Филонова.

"Диктант завершился на всех наших 80 площадках. В НГУ текст диктанта прочитала писательница Гузель Яхина. В этом году написание длилось около 1,5 часа, поскольку перед началом диктанта участникам демонстрировался фильм", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что написание текста могло усложнить большое количество диалогов в тексте. Результаты диктанта участники акции по проверке грамотности смогут узнать 25 апреля. В Новосибирске продолжается чтение диктанта на английском языке, который проходит на двух площадках - в Новосибирском госуниверситете (НГУ) и Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ).

В этом году впервые одной из площадок для написания диктанта стала городская ТЭЦ-2. После завершения диктанта запланирована экскурсия по станции, где участники акции посетят производственные цеха и музей ТЭЦ. Также площадки диктанта разместились в музее под открытым небом Института археологии и этнографии (СО РАН), в крупнейшем театральном здании страны - Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), где текст диктанта прочитал главный режиссер Вячеслав Стародубцев, и кинотеатре "Победа", где прошла премьера короткометражки по тексту "Тотального диктанта".

В этом году количество площадок на родине "Тотального диктанта" увеличилось с 50 до 80. Как сообщалось ранее, организаторы акции в Новосибирске ожидают 7 тыс. человек, которые придут написать диктант (по сравнению с 2,5 тыс. в прошлом году).

Проверка знаний под диктовку робота и диктант на жестовом языке

Одной из площадок написания диктанта стал пресс-центр ТАСС. Там диктант озвучил голосовой робот Николай, разработанный в Новосибирске и ранее внедренный в работу областного МФЦ и электронной регистратуры. Под диктовку робота Николая текст написал министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов.

Необычная площадка была организована в Институте социальных технологий НГТУ. Здесь "Тотальный диктант" писали люди с нарушением слуха. Специально для этого на площадке была организована работа двух переводчиков русского жестового языка центра инклюзивного сопровождения вуза. В этом году в НГТУ использовали новый подход для перевода диктанта: первую часть текста участники только слушали, а вторую уже писали.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция впервые пройдет сразу на двух языках - на английском и русском. Английскую версию диктанта также написал Дмитрий Глуховский - автор русскоязычного варианта. Акция на английском языке пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Организаторы отмечают, что при проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки, только за орфографические.