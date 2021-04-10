Режим ЧС отменили в поселке в Приангарье, где ранее произошло подтопление

ТАСС, 10 апреля. Режим ЧС отменен в поселке Залари Иркутской области, где ранее произошло подтопление домов. Подтопленных домов в населенном пункте в настоящее время нет, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"По состоянию на 21:00 (16:00 мск) 10 апреля подтопленных жилых домов и участков в населенном пункте Залари нет. Уровень воды в реке Заларинке составляет 150 см при критической отметке 180 см. В связи со стабилизацией гидрологической обстановки режим чрезвычайной ситуации отменен", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее уровень воды понимался до 187 см. Были подтоплены подполья в семи домах и 24 участка поселка. В населенном пункте был развернут пункт временного размещения на случай эвакуации. Залари - крупный рабочий поселок примерно в 200 км от Иркутска с населением около 10 тыс. человек.

Всего по данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 11 участков в трех населенных пунктах: поселках Хомутово, Большое Голоустное и Нижнеудинске. Подтопленных жилых домов нет. Оперативные службы продолжают откачивать и отводить воду.