В Алтайский край направили новосибирских спасателей для помощи в борьбе с паводками

ТАСС, 11 апреля. Отряд Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области отправлен в Алтайский край для оказания помощи в стабилизации паводковой обстановки в регионе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"11 апреля в 09:00 (05:00 мск) 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области направлены в город Барнаул Алтайского края для проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в данном регионе", - говорится в сообщении.

Спасатели оснащены 14 единицами современной спасательной техники, в том числе плавсредствами и беспилотными летательными аппаратами.

По данным на вечер субботы, в Алтайском крае зарегистрированы подтопления в 15 населенных пунктах в восьми районах. Всего в крае подтоплены шесть жилых домов, более 100 приусадебных участков, три участка местных дорог.