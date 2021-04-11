В Барнауле на ТЭЦ-2 произошло обрушение части дымовой трубы

ТАСС, 11 апреля. Часть дымовой трубы Барнаулькой ТЭЦ-2 в Алтайском крае обрушилась. Пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

"Сегодня в 20:19 (16:19 мск) произошло частичное обрушение верхней части второй дымовой трубы Барнаульской ТЭЦ-2. Пострадавших в результате инцидента на станции нет", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что пока ТЭЦ несет тепловую нагрузку и обеспечивает потребителей теплоэнергией и горячим водоснабжением.

ТЭЦ-2 в Барнауле введена в эксплуатацию в 1955 году. Электрическая мощность - 275 МВт, тепловая мощность - 1087 Гкал/ч.