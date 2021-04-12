В Новосибирской области расширят объем тестирования на COVID-19

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области расширят объем исследования на заражение COVID-19 путем добровольного тестирования членов семей, где был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во время оперативного совещания облправительства в понедельник губернатор региона Андрей Травников.

"Тестировать еще и семейные контакты - это разумно. Если кто-то из родных не уверен, переболел он или нет, и изъявляет желание пройти ПЦР-тест, у него должна быть такая возможность. Это потребует дополнительных расходов из бюджета, но с учетом того, что у нас количество случаев не так много, расходы умеренные. Решение принципиально принимаем", - сказал Травников.

Он отметил, что данная мера позволит сохранить низкие темпы заболеваемости в регионе. Как рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, по сравнению с прошлой неделей количество выявляемых случаев снизилось на 12%.

С предложением об увеличении объема исследований за счет тестирования очагов в семьях на добровольной основе выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, который отметил, что с начала 2021 года проведено более 356 тыс. исследований на выявление COVID-19.

По данным оперативного штаба региона, в Новосибирской области зафиксировано 39,7 тыс. случаев COVID-19. В области действует обязательный масочный режим, а также самоизоляция для пожилых людей.