В зоне возможного подтопления в Красноярском крае находятся 23 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Около 23 тыс. человек из 130 населенных пунктов Красноярского края находятся в зоне возможных весенних паводков. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Цыкалов.

"У нас в зону возможного подтопления попадает 130 населенных пунктов в 42 муниципальных образованиях. В зоне негативного воздействия весенних вод находятся 23 тыс. жителей края", - сообщил Цыкалов.

Он добавил, что сейчас в регионе развернуто 330 пунктов временного размещения, рассчитанных на 68 тыс. человек. "То есть с троекратным запасом", - отметил Цыкалов.

По его словам, в случае неблагоприятного сценария группировка сил и средств для борьбы с паводками составит 20 тыс.человек и 4,5 тыс. единиц техники, в том числе около 300 плавсредств и 17 летательных аппаратов.

По информации региональных властей, традиционно наиболее проблемными считаются участки на реке Кан в районе городов Зеленогорск, Канск, на реке Чулым - Старые Бирилюссы и Сучково. Вскрытие рек в этих районах ожидается 17-18 апреля.

Как сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин, в начале апреля из-за таяния снега фиксировались подтопления домов, дач и приусадебных участков, а в Ужурском районе было подтопление дороги. По данным на 9:00 (5:00 мск), подтоплений дорог и жилых домов нет. Остаются подтоплены 11 приусадебных участков в пяти муниципалитетах.