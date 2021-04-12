В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за обрушения части трубы ТЭЦ-2

БАРНАУЛ, 12 апреля. /ТАСС./ Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности. Глава города Вячеслав Франк дал поручение проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб. На месте происшествия работают дежурные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК), сотрудники главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, полицейские.

"Благодаря работе аварийных бригад в настоящее время произведено переключение части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на ТЭЦ-3 - около 30%. Благодаря подключению районной водогрейной котельной обеспечено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока. Это еще порядка 30% потребителей ТЭЦ-2. На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13:00 (09:00 мск)", говорится в сообщении.

По факту происшествия прокуратура Алтайского края инициировала проверку. По данным ведомства, при крушении упавшие части дымовой трубы повредили систему топливоподачи, из-за чего подача твердого топлива к котлам была прекращена. В ходе проверки прокуроры оценят, были ли нарушены права потребителей на горячее водоснабжение и теплоснабжение.

Обрушение трубы ТЭЦ-2

Вечером 11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. В СГК сообщали, что пока ТЭЦ несет тепловую нагрузку. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник - районной водогрейную котельную. Также часть нагрузки переведена на Барнаульскую ТЭЦ-3. Для обеспечения потребителей барнаульского-бийского энергоузла, в котором работает ТЭЦ-2, электрической энергией, в работу включен энергоблок № 8 на Бийской ТЭЦ.

ТЭЦ-2 в Барнауле введена в эксплуатацию в 1955 году. Электрическая мощность - 275 МВт, тепловая мощность -1087 Гкал/ч.