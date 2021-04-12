Военные железнодорожники ЦВО построят больше половины второй ветки БАМа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Военные железнодорожники Центрального военного округа построят более половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Военные железнодорожники Центрального военного округа построят 183 км из запланированных 340 км второй ветки Байкало-Амурской магистрали. К работам будет привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск будут задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. Для проживания личного состава будут развернуты три блочно-модульных городка на станциях Дрогошевск, Дугда и Тунгала.

На данный момент военнослужащие Абаканского соединения приступили к погрузке военной техники и имущества на железнодорожные платформы. Им предстоит совершить марш протяженностью более 3 тыс. км. По прибытии на место военные железнодорожники выполнят подготовку площадок под размещение, приемку и разгрузку эшелонов с имуществом и оборудованием. Личный состав и техника, убывающие для проведения работ по реконструкции железнодорожного участка, совершат марш от станции Абакан до станции разгрузки Дрогошевск.