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На юге Красноярского края в частном аквацентре погиб ребенок

Тело девочки обнаружили в бассейне на глубине 1,4 м

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка погибла в частном аквацентре отеля "Енисей" в поселке Шушенское на юге Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Прокуратура Шушенского района организовала проверку с связи с гибелью 8-летней девочки в частном аквацентре "Енисей", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что ребенок погиб в понедельник днем.

По предварительной информации, был организованный выезд детей в аквацентр из школы в Минусинске. Тело ребенка было обнаружено в бассейне на глубине 1,4 м без каких-либо защитных приспособлений.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, гарантирующего безопасность предоставляемых услуг в сфере отдыха, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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