Число участников "Тотального диктанта" в Новосибирске выросло на 20%

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек написали текст "Тотального диктанта" на родине акции в Новосибирске в 2021 году, что на 20% больше прошлогоднего результата. Самой крупной площадкой стал Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), где диктант написали более 360 участников, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС координатор проекта в городе Андрей Поздняков.

"В субботу у нас открылись 87 площадок. Суммарное количество людей, которые пришли писать текст в новосибирской агломерации - это 3004 человека. Наибольшее количество участников нам дал НГТУ, где диктант написали более 360 человек", - сказал Поздняков.

Он отметил, что на площадке НГТУ "Тотальный диктант" писали сразу на двух языках - английском и русском, кроме этого, в вузе работала площадка для людей с нарушениями слуха. Специально для этого там была организована работа двух переводчиков русского жестового языка центра инклюзивного сопровождения университета. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что всего диктант в НГТУ написали более 500 человек, среди которых 100 - на английском языке и 20 участников с нарушениями слуха.

В этом году количество площадок на родине "Тотального диктанта" увеличилось с 50 до 80. Впервые одним из мест написания диктанта стала городская ТЭЦ-2. После завершения диктанта запланирована экскурсия по станции, где участники акции посетят производственные цеха и музей ТЭЦ. Кроме этого, впервые организаторы диктанта провели акцию в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), где свою грамотность проверили иностранные курсанты.

Также площадки диктанта разместились в музее под открытым небом Института археологии и этнографии (СО РАН), в крупнейшем театральном здании страны - Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), где текст диктанта прочитал главный режиссер Вячеслав Стародубцев, и в пресс-центре ТАСС, где диктант озвучил голосовой робот Николай, разработанный в Новосибирске и ранее внедренный в работу областного МФЦ и электронной регистратуры.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция впервые прошла сразу на двух языках - на английском и русском. Английскую версию диктанта также написал Дмитрий Глуховский - автор русскоязычного варианта. Акцию на английском языке провели через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Организаторы отмечают, что при проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки, только за орфографические.