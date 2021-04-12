В Красноярском крае разработают новый стандарт школьного питания

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Новый стандарт организации школьного питания, который позволит упорядочить этот процесс и сделать более эффективным его финансирование, разработают власти Красноярского края в рамках пилотного проекта модернизации системы школьного питания. Впоследствии полученная методика может быть применена и в других регионах РФ, сообщила ТАСС в понедельник министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

В конце зимы и весной 2021 года в школах Красноярска и близлежащего города Железногорска было зафиксировано несколько массовых отравлений, в общей сложности заболели более 100 школьников. Краевые власти после этого заявляли о необходимости модернизации системы школьного питания, особенно в части закупок продуктов и готовых блюд для детских образовательных учреждений, отмечая, что Красноярский край может стать пилотным регионом для этого.

"Стандарт фактически должен быть у каждой территории, потому что в этом стандарте должна быть описана специфика территории. Мы выступили с предложением, Министерство просвещения РФ его поддержало. Сейчас фактически первый шаг - мы начали разрабатывать стандарт совместно с Сибирским федеральным университетом. Входит туда [в соответствующую рабочую группу] и министерство образования наше, входит туда и Роспотребнадзор, входят медики в эту группу", - сказала Маковская в ходе Красноярского экономического форума.

Она пояснила, что стандарт предполагает в том числе создание единого меню для школ на определенной территории, такой, например, как Красноярск. Это позволит более эффективно планировать финансирование программ обеспечения детей горячим питанием, в том числе из федерального бюджета. "Сейчас мы просто получаем определенную сумму денег, делим ее на количество учащихся и понимаем, сколько нам дали на завтраки. По идее, на мой взгляд, должен быть подход другой. Сначала нужно рассчитать меню, то есть, натуральную норму на ребенка, перевести это в деньги и тогда уже, исходя из специфики региона, разных климатических зон, как раз и выделять эту субсидию", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, разработка стандарта предполагает анализ инфраструктуры школьных пищеблоков и комбинатов питания, чтобы при организации поставок продуктов лучше спланировать, где можно готовить еду, а где - только привозить и разогревать. Наконец, стандарт предполагает усовершенствование процедуры контроля над всей цепочкой поставки продуктов - закупкой, хранением, приготовлением блюд. По словам Маковской, работа может занять не менее года, после чего ее результаты могут быть использованы в других регионах.

Она пояснила, что Красноярский край выбран для организации пилотного проекта исходя из специфики большого региона, расположенного в нескольких климатических зонах, в том числе в арктической. Кроме того, в регионе есть как крупные города с большим количеством школ, так и районные центры и небольшие отдаленные поселения со школами, где обучаются от одного до 10 человек. Вкупе с наличием поселений малых коренных народов и старообрядческих поселений все это создает возможности для организации самых разнообразных моделей школьного питания.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.