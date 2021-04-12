В Приангарье более 500 населенных пунктов находятся в зоне риска перехода лесных пожаров

ИРКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Угроза перехода лесных пожаров существует в 505 населенных пунктах Иркутской области, где начало пожароопасного сезона в 2021 году прогнозируется на конец апреля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Главным управлением МЧС России по Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления утвержден список территорий, подверженных угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров в предстоящем пожароопасном сезоне. В него входят 505 населенных пунктов, 115 территорий объектов экономики, организаций отдыха детей и их оздоровления, 627 садоводств и огородничеств", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в южных районах региона пожароопасный сезон начнется в последних числах апреля, в северных - в начале мая. По прогнозам синоптиков, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности могут установиться во второй и третей декаде мая. К тому времени в регионе будет введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров.

Власти заключили 25 договоров на применение авиации в пожароопасный сезон 2021 года. В авиационном мониторинге и тушении пожаров будет задействовано по девять легкомоторных самолетов и самолетов Ан-2, семь вертолетов Ми-8. Подготовлены лесопожарные формирования в составе 1 613 человек и 368 руководителей тушения лесных пожаров, 712 единиц техники.

В 2020 году пожароопасный сезон в Иркутской области, где сосредоточено более 10% лесов страны, начался 10 апреля и продлился 180 дней. За это время произошло 923 пожара. Площадь возгораний составила 226 тыс. 73 га, по сравнению с 2019 годом она сократилась на 85%. Ситуацию удалось изменить, в частности, благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применялась авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.