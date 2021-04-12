СК вновь проверит информацию о махинациях с землей мэра томского города Колпашево

ТОМСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Томской области повторно проведут проверку после сообщений в СМИ о якобы незаконном присвоении мэром города участка земли в Колпашеве Томской области, где располагалась воинская часть, изучавшая телеметрию Юрия Гагарина во время его полета в космос, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Томской области проверяется размещенная в СМИ информация о предположительно незаконном получении мэром г. Колпашево земельного участка на территории расформированной воинской части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году в следственном управлении СК по Томской области по данному факту проводилась уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой было принято решение не возбуждать уголовное дело. С учетом озвученных в СМИ сведений законность и обоснованность принятого решения будет в кратчайшие сроки проверена.

Как сообщил в своем Telegram-канале Центр управления регионом в Томской области, власти также организуют проверку. "Эта ситуация не новая, ей уже несколько лет. Законно или не законно мэр Колпашева А. Щукин получил участок земли под индивидуальное строительство, проверял Следственный комитет, нарушений не нашел. Тем не менее, я сегодня поручил еще раз вернуться и перепроверить все изложенные в соцсетях факты. Дайте нам несколько дней, о результатах проверки расскажем", - приводятся в сообщении слова главы района Андрея Медных.

В понедельник местные СМИ распространили информацию о том, что мэр Колпашева Алексей Щукин якобы сдал себе в аренду за 2 266 рублей в год 1 843 кв. метра земли, на которой ранее располагался командно-измерительный комплекс в составе воинской части. На этот комплекс передавались данные о состоянии космонавта Юрия Гагарина во время его полета в космос. Воинская часть, отвечавшая за его содержание расформирована в 2009 году, земля передана в ведомство города. Щукин стал мэром Колпашева в 2016 году, победив на выборах.