{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Параметры подачи отопления и горячей воды жителям Барнаула понизили из-за аварии на ТЭЦ

По данным пресс-службы Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, ситуация будет нормализована в ближайшее время

БАРНАУЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сибирской генерирующей компании снизили параметры подачи отопления и горячей воды для потребителей ТЭЦ-2 в Барнауле, где произошла аварийная ситуация из-за частичного обрушения трубы, сообщает пресс-служба Алтайского филиала компании во вторник.

"Параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены. Ситуация будет нормализована в ближайшее время. Сейчас ведется работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи", - говорится в сообщении.

11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник - районную водогрейную котельную. Также часть нагрузки переведена на Барнаульскую ТЭЦ-3. Для обеспечения потребителей барнаульского-бийского энергоузла, в котором работает ТЭЦ-2, электрической энергией в работу включен энергоблок № 8 на Бийской ТЭЦ.

После произошедшего власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. По факту происшествия прокуратура Алтайского края инициировала проверку.

ТЭЦ-2 является одним из крупных объектов теплоснабжения в городе и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 34 школам, 69 детским садам, 23 медицинским учреждениям, 1 285 многоквартирным и 220 частным домам, в которых живут порядка 246 тысяч человек. Уже известно, что после обрушения объект эксплуатировать не будут.

Теги
РоссияАлтайский край
Частная компания из Красноярска в 2024 году испытает орбитальную ракету "Сибирь"
Ее высота составляет 30 м
Читать полностью