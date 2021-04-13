Специализированную медпомощь в СФО из-за пандемии в 2020 году недополучили 20% пациентов

"В течение этого года мы занимались неотложной хирургией, а пациенты с обычными нашими плановыми состояниями где-то недополучили специализированную медицинскую помощь. <…> Я посмотрел цифры по всему Сибирскому федеральному округу (СФО). На всех наших территориях недолечили по определенным показаниям около 20% наших пациентов. Это и терапия, и хирургия, все профили", - сказал Юданов.

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Около 20% пациентов медучреждений Сибирского федерального округа (СФО) недополучили специализированную медицинскую помощь в 2020 году. Это связано с большими объемами неотложной помощи, которая оказывались медорганизациями в период пандемии, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС главный врач Новосибирской областной клинической больницы, главный хирург СФО Анатолий Юданов.

В качестве примера хирург привел Новосибирскую областную клиническую больницу, где ежегодно оперируется около 37 тыс. пациентов, однако по итогам прошлого года эта цифра снизилась до 32 тыс. человек. Также Юданов отметил снижение числа операций в области трансплантации органов.

Как сообщил заместитель директора Томского национального исследовательского медцентра по общим вопросам Вадим Лебедько, институты центра оказывают высокотехнологичную медпомощь жителям всех регионов Сибири, жителям дальневосточных регионов и другим регионам РФ. Однако из-за пандемии число пациентов клиник НИИ, как и в других регионах, сократилось. "В 2020 году нам удалось сохранить дееспособность, но не легкими способами, и <...> мы не потеряли персонал, смогли перестроить деятельность с учетом пандемийных. Сложности, которые возникали, - трудности перемещения пациентов, опасения людей куда-то ехать на высокотехнологичное решение", - сказал он.

Как сообщил директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медцентра, академик РАН Евгений Чойнзонов, также из-за пандемии были прекращены мероприятия по диспансеризации и скрининги, что негативно сказалось на выявлении новых случаев рака.

"Процент выполнения плана высокотехнологичной медпомощи составил 90%. К сожалению, по 2020 году такие мероприятия как скринирующие программы, диспансеризация были нами прекращены. Это даст негативные последствия в будущем году, общее количество заболевших оказалось на 11-12 тысяч больных меньше, чем в 2019 году. Это не есть снижение заболеваемости, это недорегистрация больных опухолями, а это может привести к увеличению стадийности", - сказал Чойнзонов.