Конкурс на продажу рудного месторождения на Алтае за 2,1 млрд рублей не состоялся

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Конкурс на продажу Захаровского месторождения полиметаллической руды за 2,1 млрд рублей в Алтайском крае признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил ТАСС во вторник начальник департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе (Сибнедра) Алексей Партолин. В марте он сообщал, что стартовая цена участка возросла с 600 млн до 2,1 млрд рублей из-за изменения ставки налога на полезные ископаемые.

"Заявок на конкурс не поступило, он не состоялся", - сказал Партолин.

Он пояснил, что в случае появления интересантов конкурс может быть снова объявлен в текущем году. Однако у сибирского департамента есть сомнения в появлении желающих из-за высокой цены. В марте Партолин сообщал, что стоимость участка увеличилась из-за изменения ставок налога на добычу полезных ископаемых, так как эта составляющая учитывается при расчете размера стартового платежа.

С 2006 года разработкой Захаровского месторождения занималась китайская компания "Косстоун", вложив в проект 1,5 млрд рублей, однако строительство рудника и обогатительной фабрики так и не было завершено, а добыча не начата. В апреле 2012 года Роснедра лишили китайскую компанию лицензии на месторождение.

Ранее компания "Сибирь-полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод"), добывающая в Алтайском крае полиметаллические руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгметаллов, заявляла о планах по разработке Захаровского месторождения.

Месторождение было открыто в 1975 году. Ранее его промышленные запасы оценивались в 3 млн т.