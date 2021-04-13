В Омске пожарные ликвидируют возгорание двух цистерн в нефтехимической промзоне

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Возгорание автомобиля "Камаз" и двух автоцистерн произошло в северо-западном промышленном узле Омска, где расположены основные нефтехимические предприятия города. Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в ликвидации пожара участвуют 12 единиц техники и 40 человек.

"В 14:13 (11:13 мск) поступило сообщение о пожаре на территории промзоны в Советском округе. Горел автомобиль "Камаз" с переходом огня на две емкости, стоящие рядом. От МЧС России к месту направлено 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Пожар локализован в 14:40 (11:40 мск)", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС ТАСС уточнили, что информации о пострадавших не поступало. Название предприятия, на территории которого произошел пожар, и содержимое цистерн не уточняется.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов на своей странице в Instagram сообщил, что причиной пожара стало возгорание мазута. "На месте работают представители РПН (Росприроднадзора - прим. ТАСС), МЧС, лаборатория ЦЭМ (центра экологического мониторинга Омска - прим. ТАСС) министерства", - написал Лобов.

В северо-западной промышленной зоне Омска располагаются крупнейшие нефтехимические предприятия города, включая Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ).

В новость были внесены изменения (12:28 мск) — добавлен комментарий Минприроды Омской области.