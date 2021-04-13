В Иркутской области начался пожароопасный сезон

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Сезон лесных пожаров начался в Иркутской области, где обнаружили и ликвидировали первое в 2021 году возгорание. Его площадь составила около 3 га, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области зафиксирован и ликвидирован первый в 2021 году лесной пожар. В Шелеховском районе сразу в нескольких местах загорелась сухая трава на землях сельхозназначения. На место пожара сразу выехали бойцы пожарной части МЧС России, а также отряд добровольцев. <…> Всего от огня пострадало около 3 га, в том числе менее 1 га земель лесного фонда", - говорится в сообщении.

Пожар, возникший на сельхозземлях, перешел на лес из-за ветра. Специалисты органов дознания выясняют причину возгорания.

Как сообщал ТАСС, в мае в Иркутской области, по прогнозам синоптиков, могут установиться высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. К тому времени в регионе будет введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров. В 505 населенных пунктах области существует угроза перехода лесных пожаров.

В 2020 году пожароопасный сезон в Иркутской области, где сосредоточено более 10% лесов страны, начался 10 апреля и продлился 180 дней. За это время произошло 923 пожара. Площадь возгораний составила 226 тыс. 73 га, по сравнению с 2019 годом она сократилась на 85%. Ситуацию удалось изменить, в частности, благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применялась авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.