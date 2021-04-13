{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутской области один участок остается подтопленным в результате весеннего половодья

В поселке Большое Голоустное находится группа спасателей

ИРКУТСК, 13 апреля. /ТАСС/. Вода ушла с основной части участков, которые были подтоплены в Иркутской области в результате весеннего половодья. Остается подтопленным один участок, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Иркутской области подтоплен один участок. Он находится в поселке Большое Голоустное", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба правительства Иркутской области уточнила, что в населенном пункте подтоплен один участок и один частный жилой дом, в котором проживают два человека. Вода также зашла в четыре дачных дома, но в них людей нет.

Подтопление в населенном пункте произошло из-за выхода воды из реки Голоустной. В поселке находится группа спасателей, они занимаются пропиловкой льда на реке. Возводится противопаводковая насыпь.

Весеннее половодье в Иркутской области началось в конце марта. Всего было подтоплено более 300 участков.

Теги
РоссияИркутская область
Пандемия COVID-19
Акция "Бессмертный полк" в Новосибирской области пройдет в онлайн-формате
При этом парад Победы состоится очно с участием ветеранов и зрителей
Читать полностью