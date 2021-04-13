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В Омске ликвидировали открытое горение цистерн с мазутом

Инцидент произошел в нефтехимическом промышленном узле города
© ГУ МЧС России по Омской области

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение автомобиля "Камаз" и двух автоцистерн с мазутом, которое произошло в нефтехимическом промышленном узле Омска. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 15:11 (12:11 мск) ликвидировано открытое горение", - сказали в МЧС.

По факту пожара проводится доследственная проверка, которую взяла на контроль прокуратура Омской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в автоцистернах находится горючее вещество.

Сообщение о возгорании автомобиля "Камаз" и двух автоцистерн поступило в 14:13 (11:13 мск). В ликвидации пожара участвуют 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. В Минприроды Омской области сообщили, что причиной пожара стало возгорание мазута. На месте работают сотрудники Росприроднадзора и центра экологического мониторинга Омска.

В северо-западной промышленной зоне Омска располагаются крупнейшие нефтехимические предприятия города, включая Омский нефтеперерабатывающий завод.

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