В Новосибирске 14 апреля введут режим неблагоприятных метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при которых в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, введут на сутки в Новосибирске 14 апреля. Информация опубликована во вторник на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"14 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный", - говорится в сообщении.

По данным управления, 14 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем - 8-10 градусов выше нуля, ночью - от минус 1 до плюс 1 градуса. Скорость ветра днем - 6-11 м в секунду.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.