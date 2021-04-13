В Красноярске по подозрению в мошенничестве задержали мужчину с удостоверением судьи

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении 30-летнего жителя Красноярска. У него изъято удостоверение третейского судьи, которое проверяется на подлинность, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Мужчина предложил знакомому подозреваемого за 500 тыс. рублей оказать содействие в прекращении уголовного преследования по делу о создании преступного сообщества в целях организации занятия проституцией. При этом фактически такой возможности мужчина не имел.

"Сотрудники УФСБ по Красноярскому краю зафиксировали факт передачи указанной суммы злоумышленнику и задержали его. При себе у мужчины находилось удостоверение третейского судьи, которое в настоящее время проверяется на подлинность. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере)", - сообщили в главке полиции.

Третейский суд - это единоличный арбитр или коллегия, которые занимаются разрешением споров в сфере гражданско-правовых отношений. Стороны выбирают его по совместной договоренности. Третейский суд, в отличие от арбитражного, не является государственным учреждением.