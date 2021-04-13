В Норильске задержали гражданина Украины по подозрению в вербовке в "Правый сектор"

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Украины, подозреваемого в вербовке в Норильске в запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор". Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Норильске гражданин Украины подозревается в вербовке лица в экстремистскую организацию <...>. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Вербовка лица в деятельность экстремистской организации").

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый - приверженец радикального украинского национализма - разделяет основные идеи, основанные на насилии, "Правого сектора". С 27 марта по 4 апреля 2021 года он вступил в переписку с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и обращения с оружием, уговаривая его принять участие в деятельности экстремистской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики.