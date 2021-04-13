Открытое горение на турбазе в алтайском селе Манжерок ликвидировали

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории турбазы в селе Манжерок на Алтае, где огонь охватил два дома на площади 400 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:16 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Днем во вторник поступило сообщение о том, что на территории турбазы загорелся гостевой дома. Огонь распространился на соседний дом. Площадь пожара составила 400 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.