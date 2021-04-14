В Кузбассе создали нейросеть для дистанционного выявления повреждений ЛЭП

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали искусственную нейросеть, которая способна с точностью до 99% выявлять повреждения на линиях электропередачи на основе анализа снимков беспилотных летательных аппаратов. Аналогов разработки в России нет, сейчас эту работу выполняют преимущественно электромонтеры, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Преимущества созданной нами искусственной нейросети в том, что она использует фотографии видимого спектра, что упрощает диагностику. Также наша модель искусственного интеллекта способна в полуавтоматическом режиме анализировать тысячи фотографий опор одновременно и находить различные дефекты. Результаты тестовых испытаний показали, что, к примеру, для обследования 1 тыс. км воздушной линии электропередач электромонтерам требуется 63 дня, а нейросети - всего полтора. При этом стоимость обследования снижается в восемь раз", - цитирует пресс-служба слова автора исследования Павла Сакнэ.

Нейросеть может находить повреждения в опорах ЛЭП, в креплениях проводов и кабелях на опорах, а также выявлять места обрывов проводов. В первую очередь технологию планируется использовать для отдаленных и труднодоступных зон, а также на участках большой протяженностью. Разработкой кузбасских ученых уже заинтересовалась крупнейшая в России энергетическая компания "Россети". В ближайшее время планируется апробировать нейросеть при обследовании ЛЭП этого оператора электрических сетей.