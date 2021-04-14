Единственный проезд к поселку под Новосибирском затопило талыми водами

НОВОСИБИРСК. 14 апреля. /ТАСС/. Единственный проезд к поселку Красномайский Новосибирского района с населением около 400 человек, расположенный под железнодорожной насыпью, оказался затоплен талыми водами. Движение транспорта к поселку затруднено, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

"В результате интенсивного снеготаяния оказался подтопленным тоннель, расположенный под железнодорожной насыпью в районе остановочной платформы 3 037 км, используемый для проезда к поселку Красномайский. В результате чего оказалось затруднено движение для легкового транспорта до данного населенного пункта", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что ситуация находится на контроле администрации Толмачевского сельсовета. На время подтопления силами администрации организовано круглосуточное дежурство техники высокой проходимости - трактора и автомобиль УАЗ - для оказания помощи населению.

Также на месте намерены организовать откачку воды. Чтобы полностью решить проблему, необходимо провести ремонт дороги, уточнили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики.

Во вторник вблизи поселка произошло столкновение автомобиля ВАЗ со стоявшим на переезде вагоном поезда, в результате два человека погибли, а еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По информации местных СМИ, водитель автомобиля пытался попасть в поселение по технологической дороге через пути и влетел под стоявший на рельсах вагон.