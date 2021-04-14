В Новосибирской области появилась возможность вакцинации от коронавируса на дому

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Мобильные бригады медиков в Новосибирской области начали прививать на дому пациентов, не имеющих возможность прийти в пункт вакцинации от COVID-19. В первую очередь вакцинироваться будут жители региона старше 60 лет, сообщает в среду пресс-служба правительства области.
"В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказывают о показаниях и противопоказаниях", - приводит пресс-служба слова Галины Тимко, заведующей поликлиники новосибирской больницы № 25, где работает одна из выездных бригад.
По словам Тимко, в день бригада посещает 10 адресов. Вакцину медики перевозят в специальной термосумке, где установлены две вместительные морозильные камеры. В состав выездной бригады обязательно входит терапевт, который перед прививкой осматривает пациентов, уделяя особое внимание давлению и сатурации.
Всего в Новосибирской области сформировано 39 таких мобильных бригад. Кроме выезда на дом к маломобильным пациентам, они также вакцинируют коллективы на предприятиях. В среду в регион поступила первая в 2021 году партия вакцины "Эпиваккорона", которой хватит для вакцинации 2,4 тыс. человек. Вакцина предназначена для жителей отдаленных районов, так как не требует особой температуры хранения.
В области развернуто 76 пунктов вакцинации - во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. На 13 апреля прививку против коронавирусной инфекции сделали 142,5 тыс. жителей Новосибирской области, из них полный курс вакцинации прошли 90,1 тыс. человек.