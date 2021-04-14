В Новосибирской области появилась возможность вакцинации от коронавируса на дому

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Мобильные бригады медиков в Новосибирской области начали прививать на дому пациентов, не имеющих возможность прийти в пункт вакцинации от COVID-19. В первую очередь вакцинироваться будут жители региона старше 60 лет, сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказывают о показаниях и противопоказаниях", - приводит пресс-служба слова Галины Тимко, заведующей поликлиники новосибирской больницы № 25, где работает одна из выездных бригад.